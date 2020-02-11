Супругов обвинили в госизмене из-за гулявшего на их свадьбе сотрудника ФСБ

Сотрудники ФСБ закончили расследование уголовного дела экс-эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонины Зиминой и ее супруга Константина Антонца, подозреваемых в государственной измене. Об этом передает «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, супругам вменяется один эпизод, который касается раскрытия личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим. По информации следствия, они выложили секретные данные о нем спецслужбам Латвии. Подробная информация по делу не раскрывается.

Подозреваемые не желают признать своей вины в государственной измене. Их семья заявляет, что работник спецслужб — бывший одноклассник Антонины Зиминой по Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта в Калининграде, который 5 лет назад посещал ее свадьбу с Антонцом, лично вручал гостям свои визитки, фоткался с ними и делился своей работой в ФСБ.

О Максиме известно, что он после университета поступил на службу в ФСБ, где работал в отделе контрразведки и дошел до звания капитана.

Среди гостей на свадьбе были родственники из Литвы. Фотки и ролики свадьбы, на которых можно увидеть оперативника Максима, были опубликованы в соцсетях, а потом каким-то образом попали в сюжет одной из прибалтийских передач. После этого ФСБ начало уголовное дело против пары.

Антонина Зимина-Антонец была арестована 4 июня 2018 года. Она пребывает в СИЗО «Лефортово». Ее муж также под арестом.

Константин Антонец в 2015–2016 годах работал на должности юриста в правительстве Калининградской области, а перед арестом — в юридической фирме в Москве.

Работник ФСБ Максим не проходит по делу даже свидетелем.