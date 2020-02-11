Как сообщает издание, супругам вменяется один эпизод, который касается раскрытия личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим. По информации следствия, они выложили секретные данные о нем спецслужбам Латвии. Подробная информация по делу не раскрывается.
Подозреваемые не желают признать своей вины в государственной измене. Их семья заявляет, что работник спецслужб — бывший одноклассник Антонины Зиминой по Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта в Калининграде, который 5 лет назад посещал ее свадьбу с Антонцом, лично вручал гостям свои визитки, фоткался с ними и делился своей работой в ФСБ.
О Максиме известно, что он после университета поступил на службу в ФСБ, где работал в отделе контрразведки и дошел до звания капитана.
Среди гостей на свадьбе были родственники из Литвы. Фотки и ролики свадьбы, на которых можно увидеть оперативника Максима, были опубликованы в соцсетях, а потом каким-то образом попали в сюжет одной из прибалтийских передач. После этого ФСБ начало уголовное дело против пары.
Антонина Зимина-Антонец была арестована 4 июня 2018 года. Она пребывает в СИЗО «Лефортово». Ее муж также под арестом.
Константин Антонец в 2015–2016 годах работал на должности юриста в правительстве Калининградской области, а перед арестом — в юридической фирме в Москве.
Работник ФСБ Максим не проходит по делу даже свидетелем.