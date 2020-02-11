ЗАМАНА - МВД Дагестана начал проверку после скандального инструктажа гаишников

МВД Дагестана начал проверку после скандального инструктажа гаишников

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11 февраля, 2020. Вторник 08:41
МВД Дагестана начал проверку после скандального инструктажа гаишников

В государственной автомобильной инспекции Дагестана прокомментировали нашумевшее скандальное видео.

МВД Дагестана начал проверку после скандального инструктажа гаишников
Происшествия

Как сообщают, в данном ролике человек, оставшийся за кадром, дает указание наряду ДПС, дабы к 16.00  они оформили некоторое количество штрафов на водителей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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