Как сообщают, в данном ролике человек, оставшийся за кадром, дает указание наряду ДПС, дабы к 16.00 они оформили некоторое количество штрафов на водителей. Подробнее можно прочитать тут.
МВД Дагестана начал проверку после скандального инструктажа гаишников
- Автор Мадина
- 11 февраля, 2020. Вторник 08:41
В государственной автомобильной инспекции Дагестана прокомментировали нашумевшее скандальное видео.
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