МВД Дагестана начал проверку после скандального инструктажа гаишников

Как сообщают, в данном ролике человек, оставшийся за кадром, дает указание наряду ДПС, дабы к 16.00 они оформили некоторое количество штрафов на водителей. Подробнее можно прочитать тут.