ЗАМАНА - Россиянку с 20 кошками заставили прибраться в квартире

Россиянку с 20 кошками заставили прибраться в квартире

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10 февраля, 2020. Понедельник 16:45
Россиянку с 20 кошками заставили прибраться в квартире

В Екатеринбурге городская администрация подала в суд на местную гражданку, содержащую в квартире 20 кошек. Информация об этом опубликована на сайте областного управления службы судебных приставов.

Россиянку с 20 кошками заставили прибраться в квартире
Происшествия

Женщина превратила квартиру в мусорку и принудить ее сделать порядок мирным путем не получалось. Власти обратились в суд и победили в нем — женщине пришлось убраться в квартире и отдать кошек в приют. В этом ей помогали брат и приставы. В квартире оставили двух кошек.

 

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