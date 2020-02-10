Россиянку с 20 кошками заставили прибраться в квартире

В Екатеринбурге городская администрация подала в суд на местную гражданку, содержащую в квартире 20 кошек. Информация об этом опубликована на сайте областного управления службы судебных приставов.

Женщина превратила квартиру в мусорку и принудить ее сделать порядок мирным путем не получалось. Власти обратились в суд и победили в нем — женщине пришлось убраться в квартире и отдать кошек в приют. В этом ей помогали брат и приставы. В квартире оставили двух кошек.