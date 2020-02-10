Россиянка провалилась к соседям сквозь пол квартиры в новостройке

Многоквартирный дом №4 на улице Гоголя сдали аж три года назад, но дом пребывает в ужасном состоянии. Здание было построено на болоте, фундамент «гуляет», а на стенах вечно появляются трещины. Как сообщают, здание еще не обрушилось только по той причине, что оно «опирается» на соседний дом.