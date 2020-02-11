Российский подросток напился, вышел подышать и упал с балкона

В Московской области 16-летний ребенок напился у себя дома с друзьями, вышел на балкон и сорвался с 19-го этажа, не справившись с равновесием. Об этом передает «Московский комсомолец».

По данным издания, погибший подросток — студент одного из юридических колледжей Москвы — на протяжении всей недели пребывал дома с простудой. Вечером в воскресенье, 9 февраля, его пришли навестить приятели. Друзья играли в компьютерные игры и пили алкоголь. В результате принимавшему гостей мальчику стало плохо и он решил выйти на балкон подышать свежим воздухом. На балконе он наклонился через парапет, потерял равновесие и сорвался.

Мама мальчика вызвала скорую. Приехавшая по вызову команда медиков констатировала факт смерти от травм, характерных для падения с высоты.