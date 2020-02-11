ЗАМАНА - Россияне сбросили девушку с железнодорожного моста

Россияне сбросили девушку с железнодорожного моста

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11 февраля, 2020. Вторник 00:00
Россияне сбросили девушку с железнодорожного моста

В Алтайском крае два местных гражданина скинули девушку с железнодорожного моста, передает пресс-служба линейного управления МВД России по региону.

Россияне сбросили девушку с железнодорожного моста
Происшествия

Днем 6 февраля проходивший мимо человек увидел под железнодорожным мостом 24-летнюю девушку. Он позвонил в скорую помощь и полицию. Девушку с травмами и переохлаждением отвезли в больницу.

Сотрудники полиции выяснили, что преступление совершили два местных гражданина в возрасте 18 и 20 лет. Они привели девушку на мост и сбросили ее с него. Как сообщают в Барнаульском управлении Следственного комитета на транспорте, ссора между ними произошла после совместного распития алкоголя.

Преступники сразу же скрылись. Но все-таки позднее их арестовали сотрудники транспортной полиции. Было начато уголовное дело по статье 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и статье 105 УК РФ («Убийство»). По решению суда они взяты под стражу.

 

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