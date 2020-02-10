По словам представителя пресс-службы, отравление случилось в частном жилом доме в селе Карабудахкент.
Состояние отравившихся характеризуется как средняя степень тяжести.
Подробнее на официальном сайте ТАСС.
Пять человек, из них трое детей,были отравлены угарным газом в селе Карабудахкент. Каждого из них госпитализировали, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу республиканского управления МЧС.
По словам представителя пресс-службы, отравление случилось в частном жилом доме в селе Карабудахкент.
Состояние отравившихся характеризуется как средняя степень тяжести.
Подробнее на официальном сайте ТАСС.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..