ЗАМАНА - В Дагестане 5 человек отравились угарным газом

В Дагестане 5 человек отравились угарным газом

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10 февраля, 2020. Понедельник 09:06
В Дагестане 5 человек отравились угарным газом

Пять человек, из них трое детей,были отравлены угарным газом в селе Карабудахкент. Каждого из них госпитализировали, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу республиканского управления МЧС.

В Дагестане 5 человек отравились угарным газом
Происшествия

По словам представителя пресс-службы, отравление случилось в частном жилом доме в селе Карабудахкент.

Состояние отравившихся характеризуется как средняя степень тяжести.

Подробнее на официальном сайте ТАСС.

 

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