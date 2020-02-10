ЗАМАНА - В озеро Буйвола в Будённовске сбрасывали канализационные стоки

В озеро Буйвола в Будённовске сбрасывали канализационные стоки

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10 февраля, 2020. Понедельник 09:00
В озеро Буйвола в Будённовске сбрасывали канализационные стоки

В водоохранную зону озера Буйвола сбрасывали канализационные стоки от жилого комплекса военного городка «Северный» в Будённовске.

В озеро Буйвола в Будённовске сбрасывали канализационные стоки
Происшествия

Озеро загрязнено сточными водами, идущими от 38 многоквартирных домов. В них живут примерно 11 тысяч граждан. В загрязнении виновато управление Филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ.

Это было обнаружено во время проверки, передает пресс-служба министерства природы Ставропольского края. На месте сейчас ведут работы эксперты-криминалисты.

В данный момент виновник-управление строит насыпь. В этом помогают руководство водоканала и администрация Буденновска.

 

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