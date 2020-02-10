В озеро Буйвола в Будённовске сбрасывали канализационные стоки

В водоохранную зону озера Буйвола сбрасывали канализационные стоки от жилого комплекса военного городка «Северный» в Будённовске.

Озеро загрязнено сточными водами, идущими от 38 многоквартирных домов. В них живут примерно 11 тысяч граждан. В загрязнении виновато управление Филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ.

Это было обнаружено во время проверки, передает пресс-служба министерства природы Ставропольского края. На месте сейчас ведут работы эксперты-криминалисты.

В данный момент виновник-управление строит насыпь. В этом помогают руководство водоканала и администрация Буденновска.