ЗАМАНА - В Дагестане выявлены случаи «свиного гриппа»

В Дагестане выявлены случаи «свиного гриппа»

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10 февраля, 2020. Понедельник 00:16
В Дагестане выявлены случаи «свиного гриппа»

В Дагестане выявлены случаи заболевания гриппом H1N1 («свиным гриппом»). Об этом сообщает издание «Махачкалинские известия», ссылаясь на официальный аккаунт минздрава республики в соцсети Instagram.

В Дагестане выявлены случаи «свиного гриппа»
Происшествия

Согласно информации, представленной ведомством, всего за последние две недели в республике зарегистрировано более 3 тысяч случаев заболевания гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).

В ведомстве призвали жителей региона не заниматься самолечением.

 

Напомним, последний раз крупная вспышка «свиного гриппа», которая переросла в пандемию, зарегистрировали в 2009 году в Мексике. В том году случаи данного заболевания подтвердили в более чем 160 странах мира. В РФ выявили более 3 тыс. заболевших,  из них для 14 человек болезнь завершилась летальным исходом.

Подробнее читайте на официальном сайте «Махачкалинские известия».

 

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