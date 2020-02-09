40 граждан получили телесные и огнестрельные раны. 8 человек погибло.
Как сообщают, драка случилась вечером 7 февраля на окраине селения Масанчи. В драке принимали участие примерно 70 злобно настроенных людей.
Восемь граждан погибли из-за массовой драки на юге Казахстана, сообщает РИА Новости.
40 граждан получили телесные и огнестрельные раны. 8 человек погибло.
Как сообщают, драка случилась вечером 7 февраля на окраине селения Масанчи. В драке принимали участие примерно 70 злобно настроенных людей.
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