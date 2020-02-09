В Таиланде солдат открыл стрельбу по людям

Военный начал стрелять по людям рядом с торговым центром в городе Накхонратчасима (Корат) на востоке Таиланда, передает Reuters.

В итоге случившегося скончались как минимум 10 человек, также множество получили ранения.

По поступающей информации, солдат угнал армейский вседорожник HMMWV (Humvee) с базы и вооружился штурмовой винтовкой. Он был одет в военную форму и шлем.

В данный момент солдат не арестован и, скорее всего, прячется в здании. Кроме того, убийца публикует в социальные сети фото- и видеозаписи массовой стрельбы. На роликах виден фрагмент, когда солдат начинает стрелять по людям, после чего они в панике разбегаются. В одном из видео он заявил, что «измотан» стрельбой по людям и не может пошевелить пальцем.

О причинах преступления пока неизвестно. Также передают, что перед массовой стрельбой в городе он убил двух коллег.