В итоге случившегося скончались как минимум 10 человек, также множество получили ранения.
По поступающей информации, солдат угнал армейский вседорожник HMMWV (Humvee) с базы и вооружился штурмовой винтовкой. Он был одет в военную форму и шлем.
В данный момент солдат не арестован и, скорее всего, прячется в здании. Кроме того, убийца публикует в социальные сети фото- и видеозаписи массовой стрельбы. На роликах виден фрагмент, когда солдат начинает стрелять по людям, после чего они в панике разбегаются. В одном из видео он заявил, что «измотан» стрельбой по людям и не может пошевелить пальцем.
О причинах преступления пока неизвестно. Также передают, что перед массовой стрельбой в городе он убил двух коллег.