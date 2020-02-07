7 февраля опубликовали информацию, что Следственный комитет отказал в начале уголовного дела в отношении лидера Георгиевского городского округа Максима Клетина. Эта информация не является правдивой. Проверка по делу все еще идет. Как передают в Следственном управлении, им неизвестен источник этой информации, поступившей в СМИ.