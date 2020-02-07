Следственный комитет продолжает проверку в отношении мэра Георгиевска
- Автор Мадина
- 07 февраля, 2020. Пятница 15:26
Указа об отказе в начале уголовного дела в отношении Максима Клетина пока нет, передают в Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.
7 февраля опубликовали информацию, что Следственный комитет отказал в начале уголовного дела в отношении лидера Георгиевского городского округа Максима Клетина. Эта информация не является правдивой. Проверка по делу все еще идет. Как передают в Следственном управлении, им неизвестен источник этой информации, поступившей в СМИ.
Напомним, что ранее мы писали, что Вице-спикер думы Ставрополья потребовал уволить мэра Георгиевска.
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