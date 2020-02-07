ЗАМАНА - Следственный комитет продолжает проверку в отношении мэра Георгиевска

Следственный комитет продолжает проверку в отношении мэра Георгиевска

Автор
07 февраля, 2020. Пятница 15:26
Следственный комитет продолжает проверку в отношении мэра Георгиевска
Указа об отказе в начале уголовного дела в отношении Максима Клетина пока нет, передают в Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.
Следственный комитет продолжает проверку в отношении мэра Георгиевска
Происшествия

7 февраля опубликовали информацию, что Следственный комитет отказал в начале уголовного дела в отношении лидера Георгиевского городского округа Максима Клетина. Эта информация не является правдивой. Проверка по делу все еще идет. Как передают в Следственном управлении, им неизвестен источник этой информации, поступившей в СМИ.

Напомним, что ранее мы писали, что Вице-спикер думы Ставрополья потребовал уволить мэра Георгиевска.

 

Прочитано 37 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top