Об этом передает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей официальной странице в Instagram.

Пациенты больницы пожаловались на грубое отношение врачей. Лидер ставропольского края поручил устроить проверку в больнице. Об этом объявили после разговора губернатора с краевым министром здравоохранения Виктором Мажаровым.

Позднее Владимир Владимиров объявил, что главный врач освободил должность с 3 февраля этого года.⠀⠀

С 4 февраля его должностные обязанности выполняет заместитель главного врача Забазная Наталья Никифоровна.