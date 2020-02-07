В Пятигорске из-за жалоб уволили главврача детской больницы
- Автор Мадина
- 07 февраля, 2020. Пятница 15:21
Об этом передает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей официальной странице в Instagram.
Пациенты больницы пожаловались на грубое отношение врачей. Лидер ставропольского края поручил устроить проверку в больнице. Об этом объявили после разговора губернатора с краевым министром здравоохранения Виктором Мажаровым.
Позднее Владимир Владимиров объявил, что главный врач освободил должность с 3 февраля этого года.⠀⠀
С 4 февраля его должностные обязанности выполняет заместитель главного врача Забазная Наталья Никифоровна.
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