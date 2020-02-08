Поблизости от Млечного Пути нашли очень редкий объект

Астрономы обнаружили, что галактика, которая находится в 35 миллионах световых годах от Солнечной системы, выглядит как 2 столкнувшиеся галактики, которые находятся на последней стадии слияния. Одно ядро можно увидеть с помощью оптических телескопов, а второе скрылось за пылью и увидеть его можно только в инфракрасном и радиочастотном диапазоне спектра. Ученые и ранее наблюдали эти галактики, но до сих пор никто не сопоставлял данные и не знал, что в NGC 4490 есть 2 ядра.