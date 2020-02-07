В горных и прибрежных районах Дагестана усилится ветер, сообщили "Замана" в пресс-службе ГУ МЧС России по РД.

По словам представителя МЧС 7 февраля в прибрежных районах до 13-18 метров в секунду усилится северо-западный ветер. Высота волн будет достигать от 1 до 2 метров. В горных районах Дагестана ожидается усиление юго-западного ветра до 20-25 метров в секунду.

МЧС призывает горожан быть бдительнее и осторожнее.

В случае экстренной ситуации позвоните по телефону доверия ГУ МЧС России по РД +7(8722)-39-99-99.