В горных и прибрежных районах Дагестана усилится ветер, сообщили "Замана" в пресс-службе ГУ МЧС России по РД.
В Дагестане ожидается усиление ветра
- Автор Габи
- 07 февраля, 2020. Пятница 15:02
По словам представителя МЧС 7 февраля в прибрежных районах до 13-18 метров в секунду усилится северо-западный ветер. Высота волн будет достигать от 1 до 2 метров. В горных районах Дагестана ожидается усиление юго-западного ветра до 20-25 метров в секунду.
МЧС призывает горожан быть бдительнее и осторожнее.
В случае экстренной ситуации позвоните по телефону доверия ГУ МЧС России по РД +7(8722)-39-99-99.
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