Житель Дагестана незаметно украл водонапорную башню

5 февраля к полицейским заявилась директор частной компании, сообщив о краже водонапорной башни с территории базы в селении Инчхе. Такая башня стоит 200 тысяч рублей.

В процессе расследования дела обнаружилось, что в краже замешан 34-летний гражданин селения Первомайского. На допросе подозреваемый признался, что башню увидел в декабре прошлого года, заметив, что никем она не охранялась. Через месяц он пришел со сварочным аппаратом и спилил башню. Спустя несколько дней приехал на грузовике и забрал башню. Ее он сдал в пункт приема металлолома.

Обнаружилось, что вор не в первый раз попадает в поле зрения полицейских. В прошлом он был судим за растрату.

По факту преступления собраны данные для принятия процессуального решения. Сейчас решают вопрос о начале уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража».