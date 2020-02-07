ЗАМАНА - Энергетики оперативно устраняют последствия непогоды

Энергетики оперативно устраняют последствия непогоды

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07 февраля, 2020. Пятница 13:18
Энергетики оперативно устраняют последствия непогоды

По информации от дагестанской сетевой организации, из-за ухудшения погодных условий без электричества осталась некоторая часть граждан Сергокалинского, Буйнакского, Карабудахкентского, Ботлихского, Левашинского, Кумторкалинского, Хунзахского, Кизлярского, Дербентского, Сулейман-Стальского и Магарамкентского районов Дагестана, а также несколько микрорайонов Махачкалы.

Энергетики оперативно устраняют последствия непогоды
Происшествия

Стоит напомнить, что несколько дней назад плохая погода вызвала массовые отключения электричества на объектах «Дагестанской сетевой компании».

 

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