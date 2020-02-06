Данные об этом опубликованы на официальном сайте Дербента. Подробнее можно прочитать тут.
В Дербенте снесена пятиэтажная пристройка
- Автор Мадина
- 06 февраля, 2020. Четверг 16:20
В Дагестане в городе Дербент – в многоэтажном доме на улице Габиева снесли пятиэтажную пристройку.
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