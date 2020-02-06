Россиянин избил отца ребенка-инвалида за парковочное место

В Сургуте местный гражданин при ребенке-инвалиде подрался с мужчиной из-за парковочного места. Видео можно увидеть ниже.

На ролике с камер видеонаблюдения можно увидеть, что папа с ребенком выходит из дома, а далее к нему подходит сосед и начинает его избивать.

Избитый мужчина сообщил, что сосед напал на него из-за того, что он занял его парковочное место.