На ролике с камер видеонаблюдения можно увидеть, что папа с ребенком выходит из дома, а далее к нему подходит сосед и начинает его избивать.
Избитый мужчина сообщил, что сосед напал на него из-за того, что он занял его парковочное место.
В Сургуте местный гражданин при ребенке-инвалиде подрался с мужчиной из-за парковочного места. Видео можно увидеть ниже.
На ролике с камер видеонаблюдения можно увидеть, что папа с ребенком выходит из дома, а далее к нему подходит сосед и начинает его избивать.
Избитый мужчина сообщил, что сосед напал на него из-за того, что он занял его парковочное место.
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