В Махачкале мужчина украл девушку для женитьбы

Житель столицы республики обвиняется в том, что похитил уроженку Гергебильского района. Об этом сообщает издание "Махачкалинские известия", ссылаясь на прокуратуру республики. Согласно данным, предоставленным представителем пресс-службы прокуратуры РД, молодой человек собирался жениться на девушке.

Похищение произошло в 2017 году в Махачкале. Махачкалинец и 3 его родственника насильно схватили и посадили потерпевшую в машину. При этом ей нанесли телесные повреждения. Обвиняемые отвезли девушку в арендованный частный дом, находящийся в посёлке Караман-2. Там похититель удерживал потерпевшую против ее воли. Но через несколько часов девушка смогла сбежать.

Сейчас уроженец Махачкалы обвиняется по трём статьям одновременно: похищение человека, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот оружия.

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