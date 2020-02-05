В Махачкале подросток выжил после падения с девятого этажа

Мальчик из девятого класса в Махачкале сорвался с девятого этажа и смог выжить, передает пресс-служба МВД по республике в Instagram.

Сообщают, что в Махачкале с девятого этажа сорвался ученик школы. Подросток учился в 9 классе одной из столичных школ, он смог выжить благодаря тому, что при падении зацепился за кондиционер, находивший на 4 этаже. По полученной информации, ребенок находится в больнице, его состояние врачи оценивают как тяжёлое, причины случившегося выясняются.