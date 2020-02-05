Как передает столичное ГСУ СК, дело начато по статье 151.2 УК РФ - "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни". Сейчас идет поиск 25-летней матери. Данный случай получил широкий резонанс среди общества, которого возмутило и поразило появление маленького ребенка за рулем в оживленном центре Москвы. Сообщают, что женщина пребывала в пьяном состоянии.
СК возбудил дело против матери, посадившей ребенка за руль
- Автор Мадина
- 05 февраля, 2020. Среда 01:00
Мать, посадившая сына за руль машины каршеринга в центре Москвы, стала участником уголовного дела.
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