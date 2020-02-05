ЗАМАНА - В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

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05 февраля, 2020. Среда 00:00
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Случайный человек нашел 4 трупа в периметре бывшей воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Происшествия
Человек нашел 4 тела в периметре бывшей воинской части в Приморском районе. Как сообщают, это были бездомные: двое мужчин и две женщины.
Около трупов нашли канистры с неизвестной жидкостью.
 
Идет проверка.

 

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