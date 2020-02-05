В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
- Автор Мадина
- 05 февраля, 2020. Среда 00:00
Случайный человек нашел 4 трупа в периметре бывшей воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.
Человек нашел 4 тела в периметре бывшей воинской части в Приморском районе. Как сообщают, это были бездомные: двое мужчин и две женщины.
Около трупов нашли канистры с неизвестной жидкостью.
Идет проверка.
Последнее от Мадина
- Дагестанец застрелил жену и закопал на кладбище
- Дагестанская сетевая компания восстанавливает нарушенное непогодой энергоснабжение в Махачкале и центральной части Дагестана
- В Дагестане без света остались более 30 тыс. человек
- Абдулманап Нурмагомедов и Игорь Рыбаков презентовали книгу «Отец»
- Абдулманап Нурмагомедов и Игорь Рыбаков презентовали книгу «Отец»