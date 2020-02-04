В Дагестане без света остались более 30 тыс. человек

Автор Мадина

В Республике Дагестан идут массовые отключения электроэнергии. На данный момент без электричества больше 30 тысяч жителей, передают на сайте Министерства энергетики во вторник, 4 февраля.