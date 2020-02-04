Первое аварийное отключение электроэнергии произошло в 11.30.
Заметим, что температура в городе на данный момент 11 ºС. В аварийно-восстановительных процессах участвуют 26 групп в составе 83 человека и 30 единиц спецтехники.
В Республике Дагестан идут массовые отключения электроэнергии. На данный момент без электричества больше 30 тысяч жителей, передают на сайте Министерства энергетики во вторник, 4 февраля.
Первое аварийное отключение электроэнергии произошло в 11.30.
Заметим, что температура в городе на данный момент 11 ºС. В аварийно-восстановительных процессах участвуют 26 групп в составе 83 человека и 30 единиц спецтехники.
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