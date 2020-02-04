Эльдар Гаджибабаев арестован на 2 месяца по делу о мошенничестве

В соответствии с решением Кировского районного суда Махачкалы главу ПАО «ДЭСК» Эльдара Гаджибабаева арестовали на 2 месяца, передают в пресс-службе суда.

Стоит напомнить, что в ноябре прошлого года в ДЭСК провели выемку документов. Это было связано с начислением на фейковых абонентов задолженности, чтобы скрыть информацию о краже электроэнергии и незаконно заработанных за нее денег.