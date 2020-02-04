Стоит напомнить, что в ноябре прошлого года в ДЭСК провели выемку документов. Это было связано с начислением на фейковых абонентов задолженности, чтобы скрыть информацию о краже электроэнергии и незаконно заработанных за нее денег.
Эльдар Гаджибабаев арестован на 2 месяца по делу о мошенничестве
- Автор Мадина
- 04 февраля, 2020. Вторник 14:43
В соответствии с решением Кировского районного суда Махачкалы главу ПАО «ДЭСК» Эльдара Гаджибабаева арестовали на 2 месяца, передают в пресс-службе суда.
Проверку возбудили после выявления случаев внесения изменений в базу показаний о потреблении энергоресурса. Проверка была начата организацией "Россети Северный Кавказ", под контролем которого находится ДЭСК. 29 января силовики снова посетили компанию: были организованы оперативно-следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве и краже.
Последнее от Мадина
- Абдулманап Нурмагомедов и Игорь Рыбаков презентовали книгу «Отец»
- В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами
- ШГЖ начала работу в Казбековском районе
- ШГЖ начала работу в Казбековском районе
- Лесничества готовят участки для проведения лесопосадочных работ в рамках акции «Зеленые километры»