ЗАМАНА - Эльдар Гаджибабаев арестован на 2 месяца по делу о мошенничестве

Эльдар Гаджибабаев арестован на 2 месяца по делу о мошенничестве

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04 февраля, 2020. Вторник 14:43
Эльдар Гаджибабаев арестован на 2 месяца по делу о мошенничестве
 В соответствии с решением Кировского районного суда Махачкалы главу ПАО «ДЭСК» Эльдара Гаджибабаева арестовали на 2 месяца, передают в пресс-службе суда.
Эльдар Гаджибабаев арестован на 2 месяца по делу о мошенничестве
Происшествия

Стоит напомнить, что в ноябре прошлого года в ДЭСК провели выемку документов. Это было связано с начислением на фейковых абонентов задолженности, чтобы скрыть информацию о краже электроэнергии и незаконно заработанных за нее денег.

Проверку возбудили после выявления случаев внесения изменений в базу показаний о потреблении энергоресурса. Проверка была начата организацией "Россети Северный Кавказ", под контролем которого находится ДЭСК. 29 января силовики снова посетили компанию: были организованы оперативно-следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве и краже.

 

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