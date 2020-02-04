В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами

Гражданка Ставрополя родила ребенка дома, а затем зарезала младенца ножницами. Когда убийца-мать попыталась закопать мертвого младенца ей стало плохо и ее госпитализировали, где и она призналась в убийстве новорожденного, сообщили в краевом управлении СКР.

Инцидент случился днем 2 февраля в Промышленном районе Ставрополя. О причинах убийства ребенка 35-летней матерью остается только гадать, известно лишь то, что роды прошли у нее дома, ребенок родился здоровым, но жить ему оставалось лишь 30 минут. Мать взяла ножницы и нанесла не меньше 40 ударов в голову и тело младенца.

Прекратила свои действия она лишь тогда, когда младенец замолчал. Преступница завернула малыша в пакет и убрала в сумку, но похоронить не успела — ей вдруг стало плохо, так что пришлось вызвать скорую помощь. Врачи сразу заподозрили худшее: после нескольких вопросов убийца призналась в своем преступлении.

Начато уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".