Административные наказания назначил суд за неисполнение предписаний Государственной жилищной инспекции РД (ст. 19.5 КоАП РФ), а также непосредственно органом государственного жилищного надзора за то, что организация нарушила нормативы обеспечения населения коммунальными услугами.
ОАО «Махачкалаводоканал» оштрафовали на 832 тысячи рублей
- Автор Габи
- 04 февраля, 2020. Вторник 09:41
ОАО «Махачкалаводоканал» за 2019 год был оштрафован на 832 тысячи рублей.
Последнее от Габи
- В Дагестане решили увеличить поголовье овец за несколько миллиардов рублей
- Дагестанцы получили памятные медали от Владимира Путина за строительство Крымского моста
- В Хасавюрте автомобиль сбил женщину с ребёнком
- В Дагестане назначен руководитель казначейства
- В Махачкале продолжается работа по отлову бездомных животных