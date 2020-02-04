ЗАМАНА - ОАО «Махачкалаводоканал» оштрафовали на 832 тысячи рублей

ОАО «Махачкалаводоканал» оштрафовали на 832 тысячи рублей

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04 февраля, 2020. Вторник 09:41
ОАО «Махачкалаводоканал» оштрафовали на 832 тысячи рублей

ОАО «Махачкалаводоканал» за 2019 год был оштрафован на 832 тысячи рублей.

ОАО «Махачкалаводоканал» оштрафовали на 832 тысячи рублей
Происшествия

Административные наказания назначил суд за неисполнение предписаний Государственной жилищной инспекции РД (ст. 19.5 КоАП РФ), а также непосредственно органом государственного жилищного надзора за то, что организация нарушила нормативы обеспечения населения коммунальными услугами.

 

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