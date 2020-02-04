Отмечают, что участники драки ранее в турнире не играли и не совсем понимают правила. Подробнее можно прочитать тут.
Участников драки во время футбольного матча в Дагестане ждет строгое наказание
- Автор Мадина
- 04 февраля, 2020. Вторник 09:36
Драка случилась между футболистами во время матча между командами второй лиги РД. Участвующие в драке понесут наказание, сообщает ТАСС.
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