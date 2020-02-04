Мамиашвили сообщил, что спортсмен пойман на употребление допинга. По этому инциденту будут идти разбирательства. Какой именно допинг был обнаружен и где была проведена допинг-проба, показавшая положительный результат, не уточняют.
Трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе из России Биляла Махова уличили в употреблении запрещенных препаратов, сообщает ТАСС президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.
Мамиашвили сообщил, что спортсмен пойман на употребление допинга. По этому инциденту будут идти разбирательства. Какой именно допинг был обнаружен и где была проведена допинг-проба, показавшая положительный результат, не уточняют.
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