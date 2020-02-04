ЗАМАНА - Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов уличен в применении допинга

Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов уличен в применении допинга

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04 февраля, 2020. Вторник 01:00
Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов уличен в применении допинга

Трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе из России Биляла Махова уличили в употреблении запрещенных препаратов, сообщает ТАСС президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.

Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов уличен в применении допинга
Происшествия

Мамиашвили сообщил, что спортсмен пойман на употребление допинга. По этому инциденту будут идти разбирательства.  Какой именно допинг был обнаружен и где была проведена допинг-проба, показавшая положительный результат, не уточняют.

 

 
 
 
 

 

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