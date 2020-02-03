Мясо со следами уколов купила женщина в супермаркете Новороссийска

Женщина в ролике заявляет, что более не собирается покупать в "Магнит" мясо. По ее словам, на мясе видны отчетливые следы уколов. На ролике можно увидеть явственные следы уколов. Комментаторы под видео считают, что мясо можно приобретать только в проверенных местах. А подобные случаи происходят с теми, кто желает купить мясо по низкой цене, высказались комментаторы.