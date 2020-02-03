ЗАМАНА - Мясо со следами уколов купила женщина в супермаркете Новороссийска

Мясо со следами уколов купила женщина в супермаркете Новороссийска

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03 февраля, 2020. Понедельник 10:16
Мясо со следами уколов купила женщина в супермаркете Новороссийска

Пользователи социальных сетей Краснодарского края активно обсуждают ролик, где женщина из Новороссийска делится тем, как она приобрела мясо со следами уколов

Женщина в ролике заявляет, что более не собирается покупать в "Магнит" мясо. По ее словам, на мясе видны отчетливые следы уколов.  На ролике можно увидеть явственные следы уколов. Комментаторы под видео считают, что мясо можно приобретать только в проверенных местах. А подобные случаи происходят с теми, кто желает купить мясо по низкой цене, высказались комментаторы.

 

 

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