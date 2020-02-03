Инцидент случился в вечер воскресенья на улице Мира. Водитель «ВАЗ-21063» ехал в направлении улицы Добролюбова, решил обогнать и выехал для этого на встречную полосу.

Автомобиль столкнулся с Volkswagen Polo, водитель которого поворачивал. Госпитализировали водителя и двух пассажиров «ВАЗа».

Водителем «ВАЗ-21063» был 23-летний юноша, у которого нет прав и страховки. У автомобиля оказались фейковые номера.

До ДТП водитель без прав и его пассажиры не пристегнулись. В сторону нарушителя будут предприняты административные меры. Идёт проверка.