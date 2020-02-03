ЗАМАНА - Путин распорядился выделить 8 млрд на поддержку некоммерческих организаций

Путин распорядился выделить 8 млрд на поддержку некоммерческих организаций

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03 февраля, 2020. Понедельник 08:23
Путин распорядился выделить 8 млрд на поддержку некоммерческих организаций

30 января в подмосковном Красногорске Президент России Владимир Путин провел собрание Совета по развитию местного самоуправления.

Приём предложений на участие в первом конкурсе начнется уже 20 февраля. Информация к конкурсу будет размещена на сайте "президентскиегранты.рф" , а далее на сайте можно будет начать формирование и подачу заявки.

 

 

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