ЗАМАНА - Женщина с ножом атаковала прохожих в бельгийском Генте

Женщина с ножом атаковала прохожих в бельгийском Генте

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03 февраля, 2020. Понедельник 01:00
Женщина с ножом атаковала прохожих в бельгийском Генте

В городе Гент в западной Бельгии случилось нападение с ножом на проходящих мимо людей. Как сообщает Het Laatste Niews, стрельбу по нападающему начал полицейский патруль. Напавший на проходящих мимо людей получил ранение в руку.

Женщина с ножом атаковала прохожих в бельгийском Генте
Происшествия

По полученным данным, один человек, который проходил мимо, был ранен в живот. Второй же получил ранение в руку.

Как сообщают очевидцы, нападающий был темнокожим.

При этом ряд журналистов пишут, что на людей напала женщина.

 

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