По полученным данным, один человек, который проходил мимо, был ранен в живот. Второй же получил ранение в руку.
Как сообщают очевидцы, нападающий был темнокожим.
При этом ряд журналистов пишут, что на людей напала женщина.
В городе Гент в западной Бельгии случилось нападение с ножом на проходящих мимо людей. Как сообщает Het Laatste Niews, стрельбу по нападающему начал полицейский патруль. Напавший на проходящих мимо людей получил ранение в руку.
По полученным данным, один человек, который проходил мимо, был ранен в живот. Второй же получил ранение в руку.
Как сообщают очевидцы, нападающий был темнокожим.
При этом ряд журналистов пишут, что на людей напала женщина.
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