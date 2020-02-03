Женщина с ножом атаковала прохожих в бельгийском Генте

В городе Гент в западной Бельгии случилось нападение с ножом на проходящих мимо людей. Как сообщает Het Laatste Niews, стрельбу по нападающему начал полицейский патруль. Напавший на проходящих мимо людей получил ранение в руку.

По полученным данным, один человек, который проходил мимо, был ранен в живот. Второй же получил ранение в руку.

Как сообщают очевидцы, нападающий был темнокожим.

При этом ряд журналистов пишут, что на людей напала женщина.