В Ставрополе будут судить участника картеля, заработавшего 390 миллионов рублей на спорте

В суд отправлено уголовное дело против экс-директора ставропольской компании «Инженер» за преступление в области ограничения конкуренции среди бизнесменов.

Как передают в прокуратуре Промышленного района Ставрополя, выяснилось, что экс-руководители ООО «Инженер» и ООО «Кавказстройинвест», сговорились и отправили заявки на участие в электронных аукционах по строительству спортивных объектов в Ставрополе и Новоалександровске.

По итогам аукциона, участники картеля подписали государственные и муниципальный договоры на сумму примерно 390 миллионов рублей. Экс-директор компании "Инженер" может получить от 6 лет лишения свободы вместе со штрафом в миллион рублей, уточняют в прокуратуре.