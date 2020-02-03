В Дербенте пострадали пять человек из-за обрушения строительных лесов

Автор Габи

В Дербенте на строящейся многоэтажке обрушились леса, из-за чего пострадавшими оказались четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГО и ЧС администрации Дербента Сайбуна Сайбунова.