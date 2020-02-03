Как отметили в пресс-службе мэрии города Дербент, на месте происшествия проводит работу оперативная группа МВД, выясняющая все обстоятельства и причины случившегося.
В Дербенте пострадали пять человек из-за обрушения строительных лесов
- Автор Габи
- 03 февраля, 2020. Понедельник 01:03
В Дербенте на строящейся многоэтажке обрушились леса, из-за чего пострадавшими оказались четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГО и ЧС администрации Дербента Сайбуна Сайбунова.
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