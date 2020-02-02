ЗАМАНА - В Пятигорске расследуют смерть школьника в лицее

В Пятигорске расследуют смерть школьника в лицее

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02 февраля, 2020. Воскресенье 00:00
В Пятигорске расследуют смерть школьника в лицее

В Пятигорске 11-летний ученик умер, упав с лестницы, передает следственное управление следкома России по Ставропольскому краю.

В Пятигорске расследуют смерть школьника в лицее
Происшествия

Ужасный инцидент произошел во вторник, 28 января. Спускаясь по лестнице, мальчик упал с 3 этажа школы на 2-й. Его сразу же отвезли в больницу. Через 3 дня ребенок скончался в больнице.

Чьё халатное отношение привело к гибели мальчика — выяснят следственные органы Пятигорска. По факту гибели ребенка в школе начато уголовное дело. Следствие считает, что инцидент произошел по вине учителей школы, которые недостаточно следили за учениками.

Кроме допроса сотрудников школы следователи выясняют условия жизни ребенка в семье, его воспитания и круг друзей.

 

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