ЗАМАНА - Мэрией Махачкалы и УФАС опровергнуты слухи о повышении тарифа на проезд

Мэрией Махачкалы и УФАС опровергнуты слухи о повышении тарифа на проезд

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01 февраля, 2020. Суббота 15:11
Мэрией Махачкалы и УФАС опровергнуты слухи о повышении тарифа на проезд

В соцсетях активно распростраяется информация о том, что возможно повысится стоимость проезда. Так, пассажиры общественного транспорта ссылаются на водителей ООО «Современная транспортная система», якобы они проинформировали о том, что есть в планах повысить тариф до 28 рублей.

Мэрией Махачкалы и УФАС опровергнуты слухи о повышении тарифа на проезд
Происшествия

В пресс-службе столицы республики отметили, что на сегодняшний  день от транспортных компаний не было каких-либо заявлений касаемо того, что стоимость проезда повысится.

Подробнее читайте на официальном сайте "Махачкалинские известия"

 

 

 

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