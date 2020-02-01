В пресс-службе столицы республики отметили, что на сегодняшний день от транспортных компаний не было каких-либо заявлений касаемо того, что стоимость проезда повысится.
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В соцсетях активно распростраяется информация о том, что возможно повысится стоимость проезда. Так, пассажиры общественного транспорта ссылаются на водителей ООО «Современная транспортная система», якобы они проинформировали о том, что есть в планах повысить тариф до 28 рублей.
В пресс-службе столицы республики отметили, что на сегодняшний день от транспортных компаний не было каких-либо заявлений касаемо того, что стоимость проезда повысится.
Подробнее читайте на официальном сайте "Махачкалинские известия"
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