Мэрией Махачкалы и УФАС опровергнуты слухи о повышении тарифа на проезд

Автор Габи

В соцсетях активно распростраяется информация о том, что возможно повысится стоимость проезда. Так, пассажиры общественного транспорта ссылаются на водителей ООО «Современная транспортная система», якобы они проинформировали о том, что есть в планах повысить тариф до 28 рублей.