ЗАМАНА - Рабочие спасли провалившегося под лед ребенка в Красногорске

Рабочие спасли провалившегося под лед ребенка в Красногорске

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01 февраля, 2020. Суббота 01:00
Рабочие спасли провалившегося под лед ребенка в Красногорске

Работники Александр Бельский, Виталий Лащук и Александр Буданов вовремя увидели трех детей, которые шли по льду в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске. 

Рабочие спасли провалившегося под лед ребенка в Красногорске
Происшествия

Когда один из школьников упал под лед, мужчины сразу же вытащили его и отвезли к родителям. Случай произошел в микрорайоне Павшинская Пойма – трое детей от 10 до 14 лет гуляли по льду реки в районе пешеходного моста. Это увидел рабочий Александр Бельский. Он сразу передал об этом своим коллегам, которые в тот момент работали на набережной.

Виталий Лащук и Александр Буданов подошли к берегу реки и сигналами начали привлекать внимание детей. Они просили ребят осторожно двигаться к берегу. Когда продвигавшийся последним 11-летний ребенок упал под лед, мужчины побежали его спасать.

Мальчик храбрился из всех сил. После случившегося Буданов отвез его к родителям и попросил их провести серьезную воспитательную работу, об этом он передал изданию «Подмосковье сегодня».

 

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