Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Драка случилась между зрителями, которые, как видно на ролике, размахивали стульями, от чего некоторые попадали на пол.

Как сообщил тренер, чьи спортсмены сражались в турнире, зрители с самого начала вели себя неадекватно и всячески пытались начать драку.

Они толкались, громко спорили и пихали всех, кто стоял рядом. Бойцы не могли из-за этого спокойно добраться до клетки.