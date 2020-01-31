ЗАМАНА - Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

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31 января, 2020. Пятница 16:30
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Драка случилась между зрителями, которые, как видно на ролике, размахивали стульями, от чего некоторые попадали на пол.

Как сообщил тренер, чьи спортсмены сражались в турнире, зрители с самого начала вели себя неадекватно и всячески пытались начать драку.
Они толкались, громко спорили и пихали всех, кто стоял рядом. Бойцы не могли из-за этого спокойно добраться до клетки.

 

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