Как сообщил тренер, чьи спортсмены сражались в турнире, зрители с самого начала вели себя неадекватно и всячески пытались начать драку.
Они толкались, громко спорили и пихали всех, кто стоял рядом. Бойцы не могли из-за этого спокойно добраться до клетки.
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
- Автор Мадина
- 31 января, 2020. Пятница 16:30
Драка случилась между зрителями, которые, как видно на ролике, размахивали стульями, от чего некоторые попадали на пол.
Как сообщил тренер, чьи спортсмены сражались в турнире, зрители с самого начала вели себя неадекватно и всячески пытались начать драку.
Последнее от Мадина
- С 2021 года в России существенно вырастут штрафы за нарушения автовладельцами ПДД
- Россиянин замерз насмерть по пути на похороны замерзшего насмерть родственника
- Житель Ставрополья женился в 91 год
- Магомед Юсупов: «В ближайшие 2 года мы можем достроить все незавершённые объекты на селе»
- Форум «Наша Победа» пройдет в Дагестане