Дагестанец задержан с поличным при варке наркотика в поле

В дальнейшем стало известно, что подозреваемый хотел приготовить наркотик «манагу» в металлическом ведре. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан. При себе у нарушителя была вся необходимая тара и «продукты» для создания наркотика, помимо этого было обнаружено 435,27 грамм марихуаны и 5,1 грамм гашиша.