ЗАМАНА - Дагестанец задержан с поличным при варке наркотика в поле

Дагестанец задержан с поличным при варке наркотика в поле

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31 января, 2020. Пятница 14:51
Дагестанец задержан с поличным при варке наркотика в поле

В селе Цветковка Кизлярского района стражи порядка задержали 37-летнего мужчину, поскольку заметили за ним подозрительное занятие в поле на окраине села.

В дальнейшем стало известно, что подозреваемый хотел приготовить наркотик «манагу» в металлическом ведре. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан. При себе у нарушителя была вся необходимая тара и «продукты» для создания наркотика, помимо этого было обнаружено 435,27 грамм марихуаны и 5,1 грамм гашиша.

 

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