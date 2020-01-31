Родня первого замерзшего насмерть попросила его дядю из Якутска прибыть в город и помочь с организацией поминок. 22 января он доехал до села, но вышел из такси раньше чем было необходимо. Он позвонил сестре и сообщил об этом, но далее на связь не выходил. Позднее его тело нашли рядом с домом родственников. Врачи установили, что он тоже погиб от переохлаждения.
Россиянин замерз насмерть по пути на похороны замерзшего насмерть родственника
- Автор Мадина
- 31 января, 2020. Пятница 14:41
Два родственника в разное время погибли из-за переохлаждения в Амгинском районе Якутии. Один из них умер ночью на улице, второй — по пути на его похороны.
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