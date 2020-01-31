Россиянин замерз насмерть по пути на похороны замерзшего насмерть родственника

Два родственника в разное время погибли из-за переохлаждения в Амгинском районе Якутии. Один из них умер ночью на улице, второй — по пути на его похороны.

Родня первого замерзшего насмерть попросила его дядю из Якутска прибыть в город и помочь с организацией поминок. 22 января он доехал до села, но вышел из такси раньше чем было необходимо. Он позвонил сестре и сообщил об этом, но далее на связь не выходил. Позднее его тело нашли рядом с домом родственников. Врачи установили, что он тоже погиб от переохлаждения.