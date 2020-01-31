ЗАМАНА - Житель Ставрополья женился в 91 год

Житель Ставрополья женился в 91 год

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31 января, 2020. Пятница 13:34
Житель Ставрополья женился в 91 год
Гражданин Ставрополья вступил в брак в 91 год, передает администрация ЗАГС.
Житель Ставрополья женился в 91 год
Происшествия

Самой взрослой парой в 2019 году на Ставрополье стали мужчина и женщина, которым исполнилось 91 год и 88 лет. 

А самая молодая пара — по 16 лет каждому. Всего за 2019 на Ставрополье вступили в брак больше 15,6 тысячи пар.

 

 

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