Житель Ставрополья женился в 91 год
- Автор Мадина
- 31 января, 2020. Пятница 13:34
Гражданин Ставрополья вступил в брак в 91 год, передает администрация ЗАГС.
Самой взрослой парой в 2019 году на Ставрополье стали мужчина и женщина, которым исполнилось 91 год и 88 лет.
А самая молодая пара — по 16 лет каждому. Всего за 2019 на Ставрополье вступили в брак больше 15,6 тысячи пар.
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