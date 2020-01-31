Повышен санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска людей из других регионов и стран. Врачи проверяют людей на температуру на выходе и входе в самолеты. Если обнаруживаются больные с признаками респираторных инфекций и с высокой температурой, их госпитализируют, дабы не допустить опасной ситуации для всех, кто летит на самолете. На данный момент зарегистрировано 74 случая болезни вне Китая – Япония, США, Канада, Таиланд. На территории РФ не обнаружено ни одного случая заболевания смертельным вирусом. Сотрудники Роспотребнадзор уверяют, что посылки из Китая не имеют никакой опасности.
Роспотребнадзор по РД: Посылки из Китая не представляют никакой опасности
- Автор Мадина
- 31 января, 2020. Пятница 09:51
Дагестан готов в случае чего защитить себя от смертельной коронавирусной инфекции из Китая. Сотрудники дагестанского управления Роспотребнадзора уже составили план по устранению опасности завоза и распространения смертельного вируса, передает ГТРК «Дагестан».