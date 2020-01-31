Роспотребнадзор по РД: Посылки из Китая не представляют никакой опасности

Повышен санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска людей из других регионов и стран. Врачи проверяют людей на температуру на выходе и входе в самолеты. Если обнаруживаются больные с признаками респираторных инфекций и с высокой температурой, их госпитализируют, дабы не допустить опасной ситуации для всех, кто летит на самолете. На данный момент зарегистрировано 74 случая болезни вне Китая – Япония, США, Канада, Таиланд. На территории РФ не обнаружено ни одного случая заболевания смертельным вирусом. Сотрудники Роспотребнадзор уверяют, что посылки из Китая не имеют никакой опасности.