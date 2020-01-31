Сообщают, что люди и их жилища не пострадали — они находились в нескольких метрах от появившегося обрыва. Но местное правительство посоветовало жителям опасных домов пожить в другом месте до тех пор, пока будет известно, будет ли береговая линия рушиться еще дальше и есть ли опасность для жизни.
Огромный утес в жилом районе Англии рухнул в океан
- Автор Мадина
- 31 января, 2020. Пятница 00:00
В Ливермиде на юге английского графства Дэвон в конце января упал громадный глиняный утес, все произошло в жилом районе.
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