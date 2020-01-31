Огромный утес в жилом районе Англии рухнул в океан

Сообщают, что люди и их жилища не пострадали — они находились в нескольких метрах от появившегося обрыва. Но местное правительство посоветовало жителям опасных домов пожить в другом месте до тех пор, пока будет известно, будет ли береговая линия рушиться еще дальше и есть ли опасность для жизни.