ЗАМАНА - Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Получены самые детальные снимки Солнца в истории

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30 января, 2020. Четверг 14:41
Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США выложил самое детальное фото поверхности Солнца за всю историю наблюдения за ним.

Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Происшествия

Фотографии были сделаны наземным телескопом, благодаря которому можно будет подробнее исследовать строение Солнца. С помощью этого телескопа специалисты планируют создать детальное фото короны звезды.

 

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взяты из открытых источников
 

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