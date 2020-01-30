Фотографии были сделаны наземным телескопом, благодаря которому можно будет подробнее исследовать строение Солнца. С помощью этого телескопа специалисты планируют создать детальное фото короны звезды.
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
- Автор Мадина
- 30 января, 2020. Четверг 14:41
Национальный научный фонд США выложил самое детальное фото поверхности Солнца за всю историю наблюдения за ним.
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