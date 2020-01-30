ЗАМАНА - Минздрав Ставрополья опроверг информацию о коронавирусе в регионе

Минздрав Ставрополья опроверг информацию о коронавирусе в регионе

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30 января, 2020. Четверг 11:12
Минздрав Ставрополья опроверг информацию о коронавирусе в регионе

В интернете опубликовали фейковую новость о том, что на Ставрополье, в районе КМВ, зарегистрированы случаи заражения смертельной коронавирусной инфекцией из Китая.

Минздрав Ставрополья опроверг информацию о коронавирусе в регионе
Происшествия

В социальных сетях "гуляет" запись, где некий мужчина рассказывает о случаях заражения китайским смертельным коронавирусом в Ставропольском крае. Создатель аудио предупреждает об опасности посещения Пятигорска, так как там существует большой рынок, где работают китайцы, которые уже болеют смертельной коронавирусной инфекцией.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что на территории Ставрополья не зарегистрировано зараженных этим вирусом. Заражение вирусом можно подтвердить только в лаборатории, а китайцы не являются его носителями по умолчанию.

Также Министерство здравоохранения подчеркивает, что за распространение фейковой информации можно понести ответственность. 

Дабы оградить себя от опасности заражения коронавирусом, каждый обязан мыть руки перед обедом и обязательно по приходу с улицы, не посещать мест массового пребывания людей, есть только термически обработанные продукты. Ранее мы писали, что Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса.


		
	  

	  
	  	  	  
	  
	    			
			

				



 




				  
	  
	  	  

	  
			

		


				
		
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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 

Юсупов Арсен Газимагомедович


 






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взяты из открытых источников


 



	    

	

    
		

				

			    
	

	    
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