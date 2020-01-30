Вице-спикер думы Ставрополья потребовал уволить мэра Георгиевска
- Автор Мадина
- 30 января, 2020. Четверг 10:33
Руководитель Георгиевского горокруга Максим Клетин после неприличного скандала обязан освободить должность, высказался зампред Ставропольской краевой думы Александр Кузьмин.
Александр Кузьмин призывает Клетина уйти в отставку по собственному желанию. Как сообщают, полыхнувший вокруг Клетина скандал не даст ему далее выполнять обязанности мэра.
Чтобы защитить Максима Клетина, некоторые общественные деятели и бизнесмены начали собирать подписи. Они считают, что мэра целенаправленно травят.
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