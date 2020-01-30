В Дагестане нарушитель выгрузил пакеты с просроченными напитками

В instagram-аккаунт МВД по РД поступило сообщение, о том, что неизвестный выгрузил пакеты с просроченными соками, сопроводив обращение фото.

Админ аккаунта сообщил о данном нарушении руководству УМВД РФ по городу Махачкала. Через час стражи порядка вывезли и организовали утилизацию опасных, давно просроченных напитков, которые могли найти дети. На данный момент полицейские выясняют, кто и для чего выгрузил непригодный товар на свободной территории города.