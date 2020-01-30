Такие числа называют в Китае. Количество погибших уже более 170 человек. Коронавирус набирает обороты: его обнаружили уже в 16 странах. Авиакомпании по всему миру остановили полеты в Китай. К ним присоединилась и Air Canada: они не будет летать в Шанхай и Пекин до марта.
Коронавирус расширяет географию: под ударом 16 стран и восемь тысяч человек
- Автор Мадина
- 30 января, 2020. Четверг 10:16
Насчитывается уже примерно 8 тысяч заболевших смертельным коронавирусом.
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