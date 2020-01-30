Коронавирус расширяет географию: под ударом 16 стран и восемь тысяч человек

Такие числа называют в Китае. Количество погибших уже более 170 человек. Коронавирус набирает обороты: его обнаружили уже в 16 странах. Авиакомпании по всему миру остановили полеты в Китай. К ним присоединилась и Air Canada: они не будет летать в Шанхай и Пекин до марта.