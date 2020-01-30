ЗАМАНА - В Дагестанскую энергосбытовую компанию наведались силовики

В Дагестанскую энергосбытовую компанию наведались силовики

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30 января, 2020. Четверг 09:42
В Дагестанскую энергосбытовую компанию наведались силовики

Новые следственные мероприятия проводятся в Дагестанской энергосбытовой компании (ДЭСК). Работники правоохранительных органов подозревают в мошенничестве главу компании. До этого силовые структуры уже посещали компанию для того, чтобы расследовать дела о незаконных начислениях на граждан республики долгов за энергопотребление.

В Дагестанскую энергосбытовую компанию наведались силовики
Происшествия

Отметим, что ранее в Дагестанской энерго-сбытовой компании силовики уже приходили для выемки нужных документов в ходе расследования углового дела, связанного с незаконными начислениями долгов на абонентов за электричество, которое не потребили.

 

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