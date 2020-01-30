В Дагестанскую энергосбытовую компанию наведались силовики

Новые следственные мероприятия проводятся в Дагестанской энергосбытовой компании (ДЭСК). Работники правоохранительных органов подозревают в мошенничестве главу компании. До этого силовые структуры уже посещали компанию для того, чтобы расследовать дела о незаконных начислениях на граждан республики долгов за энергопотребление.